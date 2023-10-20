الأمطار تغير موعد سباق أستراليا للدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية اليوم الجمعة، إقامة السباق الرئيسي لجائزة أستراليا الكبرى غداً السبت بدلاً من بعد غد الأحد، ليُقام في الموعد نفسه المخصص لسباق السرعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في جزيرة فيليب التي تستضيف السباق.

متسابقو الدراجات النارية قد يتعرضون للخطر

وقالت بطولة العالم للدراجات النارية في بيان صحفي: «جرى اتخاذ قرار احترازي من أجل ضمان إقامة العرض الأفضل والأكثر سلامة قدر الإمكان لجميع المنافسين والمشجعين الحاضرين»، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول أمطار غزيرة في جزيرة فيليب خلال ساعات الصباح وبعد الظهر من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي قد يتسبب في حرمان الجماهير من حضور السباق، كما قد يعرض المنافسين في بطولة العالم للدراجات النارية للخطر بسبب تزايد خطر انطاق الدراجات على المضمار وسقوط المتسابقين.