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ريال مدريد يستفيد من انضمام اللاعبين الدوليين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 11:46 صباحا
ريال مدريد يستفيد من انضمام اللاعبين الدوليين
صراع بين اللاعبين خلال مران ريال مدريد الخميس 19 أكتبر 2023 (إكس)
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استعاد فريق ريال مدريد لكرة القدم اللاعبين الدوليين السبعة المتبقيين بعد عودتهم من المشاركة في المباريات مع منتخبات بلادهم، في تدريب شهد أمطارا شديدة على العاصمة الإسبانية.

تأخير مران ريال مدريد
وتمكن الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسيان أوريلين تشواميني وإدوارد كامافينغا والبرازيليان فينسيوس جونيور ورودريغو جويس والأوروغواياني فيدي فالفيردي والألماني أنطونيو روديغر، من أداء التدريب للمرة الأولى مع فريق ريال مدريد منذ بداية فترة التوقف لخوض المباريات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتدرب روديغر وفالفيردي في صالة الألعاب البدنية ولم ينزلا للملعب مع بقية زملائهم.

وأخّر المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، التدريب أربع ساعات لإتاحة فرصة لآخر اللاعبين الدوليين للانضمام إلى صفوف الفريق استعدادا لخوض المواجهة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، لكنه وجد عقبة غير متوقعة وهي الأمطار التي هطلت بغزارة على المدينة الرياضية لريال مدريد

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وأجرى اللاعبون تدريباً على الملعب في جلسة تركز على الناحية التكتيكية وحيازة الكرة والضغط، إلا أن التدريب غاب عنه الإسبانيان ناتشو فرنانديز وداني سيبايوس للإصابة.

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