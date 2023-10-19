الاتحاد الأوروبي يعلّق كل مبارياته في الكيان الإسرائيلي حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الخميس تعليق إقامة أي مباراة ينظّمها في الكيان الإسرائيلي حتى إشعار آخر، على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

الاتحاد الأوروبي يجري تقييمًا للوضع الأمني

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في بيان أنه بعد تقييم شامل للوضع الحالي للسلامة والأمن في أنحاء الكيان الإسرائيلي، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عدم إقامة أي مباريات تنافسية لـ«يويفا» في إسرائيل حتى إشعار آخر، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

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يأتي قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدما سبق أن أعلن في الثامن من أكتوبر الجاري تعليق أي مباراة له في الكيان الإسرائيلي لمدة أسبوعين.