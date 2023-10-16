الاتحاد الفرنسي يحقق مع توديبو بسبب ضحكه خلال دقيقة صمت على ضحايا مجزرة غزة

القاهرة - بوابة الوسط

طلب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب الوطني جان كلير توديبو تفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.

وتم تصوير مدافع نيس البالغ 23 عامًا وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة في دولة فلسطين وتحديدًا مدينة غزة المحاصرة من قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حسب «فرانس برس».

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كما كانت دقيقة الصمت التي سبقت فوز فرنسا على هولندا 2-1 الجمعة في أمستردام تكريمًا لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس بشمال فرنسا في جريمة صنفتها الحكومة بأنها هجوم إرهابي.

وبعث مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الإثنين، رسالة إلى توديبو يطالبه فيها بإيضاحات، وذلك وفق ما أفاد رئيسه باتريك أنتون، ويتواجد توديبو في تشكيلة المنتخب التي ستواجه إسكتلندا الثلاثاء وديًا في ليل.