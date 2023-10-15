نور الشربيني تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للإسكواش

القاهرة - بوابة الوسط

توجت المصرية نور الشربيني بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش للمرة الأولى في تاريخها بعد أربع محاولات سابقة لم تتمكن خلالها من الظفر باللقب.

نور الشربيني تفوز باللقب في المحاولة الخامسة

جاء فوز نور الشربيني في نهائي مصري خالص للبطولة جمعها بمواطنتها هانيا الحمامي أسفر عن فوز نور بثلاثة أشواط دون رد. وحسمت نور الشربيني المباراة بنتيجة أشواط 11 - 6 و11 - 6 و11 - 7 بعد مباراة استغرقت 34 دقيقة فقط، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسبق لنور الشربيني بلوغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة أربع مرات من قبل في أعوام 2014 و2016 و2018 و2022، لكنها خسرت في المرات الأربع.

أما في مسابقة الرجال فقد توج النيوزيلاندي بول كول بلقب بطولة أمريكا المفتوحة على حساب منافسه المصري علي فرج في المباراة النهائية.

- اختتام بطولة الاستقلال للإسكواش وتتويج الطشاني باللقب

- تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الليبي للإسكواش

وحسم كول الفوز على فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة «ماراثونية» استغرقت 98 دقيقة، ليفوز اللاعب النيوزيلندي في النهاية بنتيجة أشواط 11 - 7 و11 - 7 و8 - 11 و8 - 11 و10 - 12.

وبدا أن اللاعب النيوزيلندي في طريقه لحصد اللقب دون عناء بعد فوزه بأول شوطين، لكن علي فرج عاد إلى أجواء المباراة وفاز بالشوطين الثالث والرابع قبل أن يحسم كول الشوط الأخير لصالحه ليتوج باللقب.