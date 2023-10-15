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تأييد واسع قد يجبر «باخ» على تعديل القوانين للاستمرار لولاية ثالثة في رئاسة الأولمبية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 02:57 مساء
تأييد واسع قد يجبر «باخ» على تعديل القوانين للاستمرار لولاية ثالثة في رئاسة الأولمبية الدولية
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ. (فرانس برس)
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رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ استبعاد ترشحه مرة أخرى، ذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء، اليوم الأحد، بتعديل القوانين التي تسمح له الترشح لولاية ثالثة.

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وانتُخب باخ لأول مرة لولاية مدتها ثماني سنوات العام 2013، ثم أعيد انتخابه لفترة أربع سنوات أخرى في 2021، لكنّ السماح للبطل الأولمبي السابق في رياضة المبارزة والبالغ من العمر 69 عامًا بالاستمرار في منصبه بعد العام 2025 سيتطلب تغييرًا في الميثاق الأولمبي، حسب «فرانس برس».

مطالبات عدّة لاستمرار باخ في منصبه الأولمبي
ومع ذلك، برزت مطالبات عدّة لاستمرار باخ في منصبه خلال اليوم الافتتاحي للدورة الـ141 للجنة الأولمبية الدولية، الأحد، في بومباي، وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية لجمهورية الدومينيكان لويس ميخيا أوفييدو، بخطاب باخ خلال حفل الافتتاح، السبت، حيث أعلن عن أنّ اللجنة تدرس إحداث دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية.

تأييد واسع ما بين الباراغوي وأفريقيا واليابان لتوماس  
وقال أوفييدو، الذي أشاد بردة فعل باخ على الغزو الروسي لأوكرانيا، إن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى «الاعتماد على القيادة التي أظهرتموها».

من جهته، حثّ رئيس اللجنة الأولمبية في الباراغواي كاميلو بيريس لوبيس موريرا، باخ، على الترشح لأربع سنوات أخرى قائلا إن «اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة لقيادته السلمية».

وأضافت عائشة جراد علي من جيبوتي أنها تتحدث بالنيابة عن أفريقيا في الدعوة إلى تعديل الميثاق، وقال رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موريناري واتانابي لباخ «أنا أحبك» معربًا عن إعجابه بقيادته.

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