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الأميركية بيغولا تحرز لقب دورة سول للتنس على أرض والدتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 02:38 مساء
الأميركية بيغولا تحرز لقب دورة سول للتنس على أرض والدتها
- الأميركية جيسيكا بيغولا تحمل الكأس بعد فوزها على الصينية يوان يو في المباراة النهائية لدورة كوريا المفتوحة لكرة المضرب في سيول، 15 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
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تُوجت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة الرابعة عالميًا بلقب دورة كوريا المفتوحة لكرة المضرب في سيول، بعد فوزها بمجموعتين نظيفتين على حساب الصينية يوان يو، اليوم الأحد.

ونجحت إبنة الـ29 عامًا، المولودة في سيول، في تخطي عقبة منافستها بنتيجة 6-2 و6-3 لتحرز لقبها الرابع في مسيرتها والثاني هذا الموسم بعد مونتريال الكندية في أغسطس الماضي، كما بلغت بيغولا نهائي دورتي الدوحة وطوكيو هذا العام، حسب «فرانس برس».

بيغولا تتحدث عن والدتها الكورية وترتقي للمركز الثالث  
وقالت بيغولا «والدتي كورية وتم تبنيها من هنا، لذا من المميز حقًا أن أتمكن من الفوز هنا، في السنوات القليلة الماضية، مع تقدّم تصنيفي، شعرت بالتأكيد بدعم أكبر بكثير من المشجعين، أكثر بكثير مما كنت أتوقع لدى عودتي إلى هنا بعد خمس سنوات. لذلك إنه أمر مميز حقًا».

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بيغولا، التي ارتقت إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي العام الماضي، الأعلى لها في مسيرتها، لم يسبق لها تخطي الدور ربع النهائي في أي من البطولات الأربع الكبرى.

من جهتها، خاضت يوان المصنّفة الـ128 والبالغة 25 عامًا المواجهة النهائية الأولى في مسيرتها على الاطلاق، حيث لم يسبق أن تخطت الدور ربع النهائي.

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