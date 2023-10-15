  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا تكتسح مالطا.. وسباليتي يريح نجومه قبل مواجهة إنجلترا في تصفيات أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 01:24 مساء
إيطاليا تكتسح مالطا.. وسباليتي يريح نجومه قبل مواجهة إنجلترا في تصفيات أوروبا
منتخب إيطاليا أمام مالطا خلال تصفيات أوروبا، 14 أكتوبر 2023. (إنترنت)
alwasat radio

اكتسح المنتخب الإيطالي، أمس السبت، نظيره المالطي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم.

بهذه النتيجة الكبيرة، تواصل إيطاليا، بطلة النسخة الأخيرة، صحوتها بفوزها الثاني على التوالي، بينما اقتربت منتخبات الدنمارك وسلوفينيا والمجر من النهائيات عقب انتصاراتها على كازاخستان وفنلندا وصربيا، حسب وكالة «فرانس برس».

نتائج إيجابية لمنتخبات إيطاليا والدنمارك وسلوفينيا والمجر
وشهدت الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم تمكن إيطاليا والدنمارك وسلوفينيا والمجر من تحقيق نتائج إيجابية، أنعشت آمالها في التأهل.

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً
بارما الإيطالي يعلن إصابة بوفون بـ«كورونا»

واستطاع المنتخب الإيطالي أن يواصل صحوته، محققا فوزه الثاني على التوالي بقيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي، حيث انتهت مباراة إيطاليا ومالطا بفوز عريض للإيطاليين الذين هزوا الشباك المالطية أربع مرات.

مواجهة مهمة بين إيطاليا وإنجلترا.. الثلاثاء
وعززت إيطاليا موقعها بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف إنجلترا. وأراح مدرب إيطاليا بعض لاعبيه الأساسيين، ترقبا لقمة الثلاثاء أمام الإنجليز، خصوصا مدافع إنتر فراتيسي الذي دفع به في الدقيقة 65، وزميله في الفريق فرانشيسكو أتشيربي، وقائد نابولي جوفاني دي لورنتسو.

وشدد سباليتي على أهمية هذا الفوز، قائلا: «النقاط الثلاث أمام مالطا. لا يجب أن نناقش أي شيء آخر في المباراة أو التقليل من الالتزام الذي تحلى به اللاعبون أو مما قدمناه، لأننا حاولنا التعرف على بعضنا البعض، ولعب مباراة جيدة».

منتخب إيطاليا أمام مالطا خلال تصفيات أوروبا، 14 أكتوبر 2023. (إنترنت)
منتخب إيطاليا أمام مالطا خلال تصفيات أوروبا، 14 أكتوبر 2023. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعاقب ليغيا وارسو بسبب شغب جماهيره
الاتحاد الأوروبي يعاقب ليغيا وارسو بسبب شغب جماهيره
خورخي مارتن يفوز بسباق السرعة في إندونيسيا ويتصدر بطولة العالم للدراجات النارية
خورخي مارتن يفوز بسباق السرعة في إندونيسيا ويتصدر بطولة العالم ...
رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزال كرة القدم
رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزال كرة القدم
الهند تعلن عزمها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036
الهند تعلن عزمها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036
إيطاليا تكتسح مالطا.. وسباليتي يريح نجومه قبل مواجهة إنجلترا في تصفيات أوروبا
إيطاليا تكتسح مالطا.. وسباليتي يريح نجومه قبل مواجهة إنجلترا في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
المزيد
تأييد واسع قد يجبر «باخ» على تعديل القوانين للاستمرار لولاية ثالثة في رئاسة الأولمبية الدولية
تأييد واسع قد يجبر «باخ» على تعديل القوانين للاستمرار لولاية......
البولندي هوبرت يحرز لقب شنغهاي للتنس على حساب روبليف في حضور فيدرر
البولندي هوبرت يحرز لقب شنغهاي للتنس على حساب روبليف في حضور......
الأميركية بيغولا تحرز لقب دورة سول للتنس على أرض والدتها
الأميركية بيغولا تحرز لقب دورة سول للتنس على أرض والدتها...
إيطاليا تكتسح مالطا.. وسباليتي يريح نجومه قبل مواجهة إنجلترا في تصفيات أوروبا
إيطاليا تكتسح مالطا.. وسباليتي يريح نجومه قبل مواجهة إنجلترا......
الهند تعلن عزمها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036
الهند تعلن عزمها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036...
المزيد