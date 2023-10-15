إيطاليا تكتسح مالطا.. وسباليتي يريح نجومه قبل مواجهة إنجلترا في تصفيات أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

اكتسح المنتخب الإيطالي، أمس السبت، نظيره المالطي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم.

بهذه النتيجة الكبيرة، تواصل إيطاليا، بطلة النسخة الأخيرة، صحوتها بفوزها الثاني على التوالي، بينما اقتربت منتخبات الدنمارك وسلوفينيا والمجر من النهائيات عقب انتصاراتها على كازاخستان وفنلندا وصربيا، حسب وكالة «فرانس برس».

نتائج إيجابية لمنتخبات إيطاليا والدنمارك وسلوفينيا والمجر

وشهدت الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم تمكن إيطاليا والدنمارك وسلوفينيا والمجر من تحقيق نتائج إيجابية، أنعشت آمالها في التأهل.

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واستطاع المنتخب الإيطالي أن يواصل صحوته، محققا فوزه الثاني على التوالي بقيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي، حيث انتهت مباراة إيطاليا ومالطا بفوز عريض للإيطاليين الذين هزوا الشباك المالطية أربع مرات.

مواجهة مهمة بين إيطاليا وإنجلترا.. الثلاثاء

وعززت إيطاليا موقعها بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف إنجلترا. وأراح مدرب إيطاليا بعض لاعبيه الأساسيين، ترقبا لقمة الثلاثاء أمام الإنجليز، خصوصا مدافع إنتر فراتيسي الذي دفع به في الدقيقة 65، وزميله في الفريق فرانشيسكو أتشيربي، وقائد نابولي جوفاني دي لورنتسو.

وشدد سباليتي على أهمية هذا الفوز، قائلا: «النقاط الثلاث أمام مالطا. لا يجب أن نناقش أي شيء آخر في المباراة أو التقليل من الالتزام الذي تحلى به اللاعبون أو مما قدمناه، لأننا حاولنا التعرف على بعضنا البعض، ولعب مباراة جيدة».

منتخب إيطاليا أمام مالطا خلال تصفيات أوروبا، 14 أكتوبر 2023. (إنترنت)