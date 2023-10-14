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صلاح وماني وأوسيمهن وحكيمي.. أساطير أفريقيا المنتظرة في ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 11:32 صباحا
صلاح وماني وأوسيمهن وحكيمي.. أساطير أفريقيا المنتظرة في ساحل العاج
المهاجم المصري محمد صلاح (يسار) في صراع على الكرة مع مهاجم السنغال ساديو ماني خلال تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022، 25 مارس 2022. (فرانس برس)
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بين محمد صلاح النجم الأول في مصر، وفيكتور أوسيمهن المتعطش لدفع «النسور» النيجيرية للتحليق عالياً، والموهوب نيكولاس جاكسون المستعد ليزأر مع «أسود التيرانغا»، ستكون كأس أمم أفريقيا مطلع 2024 في ساحل العاج ساحة لتألق النجوم، وفرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الشابة.

صلاح.. توت عنخ آمون «الفراعنة»
من المستحيل أن نغفل محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الملقب أحيانا بـ«الهرم الرابع»، وأحيانا أخرى بـ«ملك مصر»، في بلد يحظى فيه بالتبجيل. قدمه اليسرى هى مصدر سعادة «الفراعنة». وبعدما ظهر بمستوى خجول مع «الريدز» الموسم الماضي، عاد المهاجم المصري ابن الـ31 عاما للتألق مجدداً في الموسم الحالي بتسجيله 5 أهداف وتمريره 4 كرات في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، وذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا.

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ماني وحلم الثنائية التاريخية مع السنغال
سيتولى ساديو ماني، أفضل لاعب في تاريخ السنغال، قيادة «أسود التيرانغا»، بعد عامين من تتويجهم بباكورة ألقابهم القارية في الكاميرون. عاد ماني «المتفجر» مع ليفربول إلى جانب صلاح، قبل أن يهبط مستواه في الموسم الماضي بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني، للتألق مجددا وهز الشباك مع النصر السعودي، الذي تعاقد معه مطلع الموسم الحالي، وسيحاول قيادة بلاده لثنائية تاريخية.

الهداف المتفجر أوسيمهن يقود «النسور» النيجيرية
يتألق المهاجم النيجيري مع نابولي بطل الدوري الإيطالي، مطلقا العنان للإحصائيات، حيث سجل 6 أهداف في 10 مباريات هذا الموسم، و31 هدفاً في 38 مباراة الموسم الماضي.

ولم يبخل بأهدافه أيضاً مع «النسور»، إذ سجل بالقارة السمراء 10 أهداف في 6 مباريات خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا، منها 7 ضد منتخب ساو توميه وبرينسيب المتواضع. ومحاطا بأسطول من اللاعبين أصحاب الجينات الهجومية، بينهم المبهر تايو أوونيي، وفيكتور بونيفاس المتألق هذا الموسم مع باير ليفركوزن الألماني، سيحاول أوسيمهن إعادة بلاده إلى صدارة أفريقيا، بعد 11 عاماً من آخر تتويجاتها القارية.

أشرف حكيمي و«أسود الأطلس»
يُبهر الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الجماهير منذ بداية الموسم الحالي، حيث يخوض جميع الدقائق، ويسجل الأهداف تحت قيادة الوافد الجديد المدرب الإسباني لويس إنريكي، على الرغم من عدم استقرار نتائج النادي الباريسي.

سيكون اللاعب المغربي (24 عاماً) من دون أدنى شك أحد أعمدة وعناصر «أسود الأطلس»، عقب مفاجأة بلوغه نصف نهائي مونديال قطر العام الماضي، الساعى للظفر بلقب القارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه، بعد 48 عاماً من الصيام.

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