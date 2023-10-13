غوارديولا يرغب في خطف توني كروس من ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، طلب من إدارة النادي التعاقد مع الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل.

كروس مرتبط بريال مدريد لنهاية الموسم

وذكرت جريدة «موندو ديبورتيفو»، اليوم الجمعة، أن غوارديولا معجب جداً بكروس، ويأمل الحصول على خدماته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن توني كروس (33 عاماً) يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024. وقالت إنه فكر في اعتزال كرة القدم في الموسم الماضي.

وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن غوارديولا يأمل إقناع كروس بالانضمام إلى مانشستر سيتي، مع منحه راتباً قدره 15 مليون يورو سنويا.

في المقابل، أوضحت الجريدة الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد سعداء بالمستوى الذي يقدمه كروس منذ بداية الموسم الحالي، ويفكرون في عرض تجديد عقده في نهاية الموسم، على عكس النجم الكرواتي لوكا مودريتش، إذ لدى النادي الإسباني قناعة بأن لاعب الوسط الألماني لديه القدرة على لعب موسم أو موسمين إضافيين على أعلى المستويات.

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واختتمت «موندو ديبورتيفو» تقريرها بالإشارة إلى أن توني كروس يرغب في الانتظار حتى نهاية الموسم، لاتخاذ قراره، إلا أن أولويته هي الاستمرار في اللعب لريال مدريد، واختتام مسيرته الكروية ضمن صفوف النادي «الملكي» الإسباني.