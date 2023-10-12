90 دولة تدعم ملف السعودية لتنظيم كأس العالم 2034

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الأيام القليلة الماضية تزايدا ملحوظا في إظهار الدعم لنية المملكة العربية السعودية تنظيم بطولة كأس العالم 2034.

السعودية تنال تأييدا متزايدا لتنظيم كأس العالم 2034

ووصل عدد الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، إلى أكثر من 90 اتحادا حتى أمس الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الإثنين الماضي إرسال خطاب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

- مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة مونديال 2034

- المغرب يعلن دعمه ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

وسبق ذلك إعلان السعودية الأربعاء الماضي نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي.

وانضم عدد كبير من اتحادات كرة القدم خلال الساعات الماضية إلى قائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة كأس العالم 2034، أبرزها اليونان وهي رابع دولة أوروبية تدعم العرض السعودي، بجانب تنزانيا والغابون وزامبيا وإريتريا وكمبوديا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.