بنزيما: الدوري السعودي مشروع ضخم

القاهرة - بوابة الوسط

قال لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما، إنه قرر الانتقال إلى فريق الاتحاد بهدف المشاركة في مشروع الدوري السعودي الجديد لأنه يريد أن يكون جزءا منه.

بنزيما يشرح أسباب انضمامه للدوري السعودي

وأجرى بنزيما مقابلة نشرها حساب رابطة الدوري السعودي لكرة القدم على منصة «إكس، أوضح خلالها أسباب انتقاله إلى فريقه الجديد والتحديات المقبلة ورأيه في التجربة حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال بنزيما: «أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا، إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءا منه والمساعدة فيه وهذا أحد الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا».

وأضاف النجم الفرنسي أنه ترك فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بعدما حقق معه كل شيء، ولأنه أراد خوض تحد جديد والمشاركة في مشروع الدوري السعودي.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد في يونيو الماضي بعقد يمتد حتى العام 2026.

وأعرب بنزيما عن سعادته باللعب مع حامل فريق لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والرابع في جدول الترتيب حاليا، وقال: «سعيد داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيدا، وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب.

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كما أشار إلى أنه يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا ما يجعله سعيدا بمستوى اللعبة في السعودية، واعترف بأنه متفاجئ بمستوى كرة القدم في السعودية لأن الناس في أوروبا لا يشاهدون الكثير من مباريات كرة القدم في الدول الأخرى.

وعن رأيه في مستوى فريق الاتحاد قال بنزيما: «بدأنا الموسم بشكل جيد والتشكيلة لم تتغير كثيرا عن الموسم الماضي وهذا شيء جيد، بالإضافة لضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف».

وتحدث كريم بنزيما عن إصابته فقال إنه أفضل الآن ويتدرب بكامل لياقته، والمهم هو أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، لكن الأكثر أهمية بالنسبة له هو حصد البطولات في نهاية الموسم.