لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اختار لاعب ريال مدريد براهيم دياز تمثيل منتخب المغرب على الصعيد الدولي، بعدما كان لاعبًا في صفوف منتخب إسبانيا، وفقا لجريدة «أس» الإسبانية، ولعب الإسباني ذو الأصول المغربية مباراة ودية بقميص منتخب إسبانيا الأول في 2021 كما لعب في صفوف الشباب والناشئين.

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وذكرت «أس» الإسبانية أن دياز اختار اللعب لأسود الأطلس في ظل عدم اهتمام منتخب إسبانيا به، ويأتي ذلك بعد أسابيع من تفضيل الشاب لامين جمال لمنتخب إسبانيا على منتخب المغرب، إذ يحمل الجنسيتين.

المغرب يسعى لإنهاء إجراءات تحويل جنسية دياز

ويسعى منتخب المغرب لإنهاء إجراءات تحويل جنسية دياز الرياضية إلى المغربية قبل بطولة أمم أفريقيا 2023 في يناير المقبل، وأوضح التقرير أن الوضع في طريقه للحل، مع تبقي بعض التفاصيل الإدارية الصغيرة.

يذكر أن براهيم ارتدى قميص منتخب إسبانيا الأول وديًا أمام ليتوانيا وسجل هدفاً، لكن تغيير القوانين منحه فرصة الانضمام لأسود الأطلس.