واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برمنغهام الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم «تشامبيونشيب» الأربعاء، تعيين نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني مدربًا له بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال روني (37 عامًا): «أنا سعيد جدًا للانضمام إلى برمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح أن مجلس الإدارة يملك مشروعًا، ومصممون على تحقيق طموحاتهم للنادي. أتطلع قدمًا إلى البدء في عملي»، حسب «فرانس برس».

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وسيضم الجهاز الفني لروني كلًا من الدولييْن السابقيْن أشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الآيرلندي جون أوشي، وتخلّى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل أيام، على الرغم من احتلاله المركز السادس حاليًا في دوري «تشامبيونشيب».

روني يرحل عن نادي دي سي يونايتد الأميركي

وكان روني توصّل إلى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأميركي قبل أيام يقضي بإنهاء تعاونهما عقب فشل النجم الإنجليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.

سبق لروني أن خاض تجربة التدريب في «تشامبيونشيب» على رأس الجهاز الفني لديربي كاونتي من 2020 إلى 2022. ويُعدّ روني ثالث أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 208 أهداف في 481 مباراة، ويتقدم عليه هاري كين هداف توتنهام سابقًا ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني حاليًا (213)، وألان شيرر هداف نيوكاسل السابق حامل الرقم القياسي بـ260 هدفًا.