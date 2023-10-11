  • Alwasat News
Atwasat

واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 02:55 مساء
واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي
نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي برمنغهام الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم «تشامبيونشيب» الأربعاء، تعيين نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني مدربًا له بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال روني (37 عامًا): «أنا سعيد جدًا للانضمام إلى برمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح أن مجلس الإدارة يملك مشروعًا، ومصممون على تحقيق طموحاتهم للنادي. أتطلع قدمًا إلى البدء في عملي»، حسب «فرانس برس».

- انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
- لاعبو توتنهام يعتذرون ويعيدون تذاكر الهزيمة بسداسية للجماهير

وسيضم الجهاز الفني لروني كلًا من الدولييْن السابقيْن أشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الآيرلندي جون أوشي، وتخلّى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل أيام، على الرغم من احتلاله المركز السادس حاليًا في دوري «تشامبيونشيب».

روني يرحل عن نادي دي سي يونايتد الأميركي
وكان روني توصّل إلى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأميركي قبل أيام يقضي بإنهاء تعاونهما عقب فشل النجم الإنجليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.

سبق لروني أن خاض تجربة التدريب في «تشامبيونشيب» على رأس الجهاز الفني لديربي كاونتي من 2020 إلى 2022. ويُعدّ روني ثالث أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 208 أهداف في 481 مباراة، ويتقدم عليه هاري كين هداف توتنهام سابقًا ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني حاليًا (213)، وألان شيرر هداف نيوكاسل السابق حامل الرقم القياسي بـ260 هدفًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب فلسطين ينسحب من ودية ماليزيا
منتخب فلسطين ينسحب من ودية ماليزيا
فيليبو إنزاغي يتجه لمهمة تدريب وإنقاذ سالرنيتانا في الدوري الإيطالي
فيليبو إنزاغي يتجه لمهمة تدريب وإنقاذ سالرنيتانا في الدوري ...
كيبتوم: لن أنزل عن الساعتين وأسعى لتحسين رقمي القياسي
كيبتوم: لن أنزل عن الساعتين وأسعى لتحسين رقمي القياسي
مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة مونديال 2034
مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة ...
الأرجنتين والبرازيل في مهمة الإبقاء على السجل المثالي بتصفيات مونديال 2026
الأرجنتين والبرازيل في مهمة الإبقاء على السجل المثالي بتصفيات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المزيد
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل ......
10 ملاعب بريطانية مرشحة لاحتضان كأس أوروبا 2028
10 ملاعب بريطانية مرشحة لاحتضان كأس أوروبا 2028...
واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي
واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي...
الأرجنتين والبرازيل في مهمة الإبقاء على السجل المثالي بتصفيات مونديال 2026
الأرجنتين والبرازيل في مهمة الإبقاء على السجل المثالي ......
مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة مونديال 2034
مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة ......
المزيد