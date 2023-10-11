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مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة مونديال 2034

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 01:35 مساء
مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة مونديال 2034
نسخة لكأس العالم في كرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير الأربعاء: «إن بلاده تجري مناقشات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034 مع ماليزيا وسنغافورة أيضًا». ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأسبوع الماضي الاتحادات الأعضاء من آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروض للحصول على حقوق نسخة 2034.

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ونقلت جريدة سيدني مورنينغ هيرالد عن رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير، قوله: «نناقش عرضًا مع أستراليا. عندما زرت ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا» حسب «رويترز».

الاتحاد الأسترالي: نستكشف إمكانية التقدم بعروض
وأشار الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إلى بيان الأسبوع الماضي جاء فيه: «نستكشف إمكانية التقدم بعروض لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 أو كأس العالم 2034». وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه لن يعلق على التقرير.

وبعد الإعلان عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، مع استضافة أوروغواي وباراغواي والأرجنتين المباريات الافتتاحية لهذه النسخة، دعا «فيفا» آسيا والأوقيانوس لتقديم عروض لاستضافة البطولة في 2034.

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