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فيليبو إنزاغي يتجه لمهمة تدريب وإنقاذ سالرنيتانا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 10:45 صباحا
فيليبو إنزاغي يتجه لمهمة تدريب وإنقاذ سالرنيتانا في الدوري الإيطالي
المدير الفني الجديد لسالرنيتانا الإيطالي فيليبو إنزاغي. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي سالرنيتانا الإيطالي، أمس الثلاثاء، تعيين فيليبو إنزاغي مدربا للفريق، خلفا لباولو سوزا الذي أقيل من منصبه بعد فترة من النتائج السيئة، وسيتولى إنزاغي لاعب إيطاليا السابق المسؤولية أملا في تفادي الهبوط.

وقال النادي عبر «تويتر»: «يعلن سالرنيتانا توصله لاتفاق مع فيليبو إنزاغي ليتولى قيادة الفريق الأول»، وبدأ إنزاغي مسيرته التدريبية مع ميلان العام 2014، بعدما أنهى مشواره كلاعب في النادي.

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ويستأنف سالرنيتانا مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة كالياري المتعثر الذي يحتل المركز الأخير.

وانتقل إنزاغي كمدرب ليقود فينيسيا إلى الصعود للدرجة الثانية، وبنفينتو لدوري الأضواء، وتولى تدريب ريجينا في الدرجة الثانية الموسم الماضي.

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