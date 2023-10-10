منتخب إسبانيا يستبعد نجم برشلونة الصاعد لمين جمال من معسكره

القاهرة - بوابة الوسط

غادر لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لمين جمال اليوم الثلاثاء معسكر لاس روثاس، بعد أن خضع لكشف من قبل الجهاز الطبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال بيان صادر عن الاتحاد: «لن يقدر على المشاركة في المباراتين المقبلتين في تصفيات يورو 2024»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وستواجه إسبانيا في المباراتين المقبلتين إسكتلندا في إشبيلية والنرويج في أوسلو.

ووصل المهاجم الإسباني الثلاثاء المعسكر وهو يعاني من إصابة في الساق اليسرى تعرض لها في مواجهة غرناطة الأحد الماضي في الدوري.

جمال أصغر لاعب يسجل هدفًا في «الليغا»

وأصبح اللاعب الإسباني المغربي أصغر لاعب يسجل هدفًا في «الليغا» وعمره 16 عامًا و87 يومًا، وحطم جمال الرقم القياسي المسجل باسم فابريس أولينغا لاعب ملقة الذي سجل أمام سيلتا فيغو في 2012 وعمره 16 عامًا و98 يومًا.

وفي أغسطس الماضي، حطم جمال الرقم القياسي لأصغر لاعب في برشلونة بمشاركته الأولى بمباراة رسمية ثم أصبح أصغر لاعب إسباني دولي وهداف وعمره 16 عامًا و57 يومًا عندما شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول خارج أرضه أمام جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر الماضي.