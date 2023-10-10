«ويفا» يمنح استضافة نسخة 2028 لبريطانيا وأيرلندا و2032 لإيطاليا وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

فازت بريطانيا وأيرلندا بشرف استضافة نسخة 2028 لبطولة كأس الأمم الأوروبية في كرة القدم، حسبما أعلن الاتحاد القاري للعبة «ويفا»، الثلاثاء. كما فاز الثنائي تركيا وإيطاليا بنسخة 2032.

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وكان الملف المشترك لبريطانيا وأيرلندا وحيدا بعد انسحاب تركيا من سباق نسخة 2028، والأمر نفسه ينطبق على الملف الإيطالي - التركي لعام 2032، حسب وكالة «فرانس برس».

إنجلترا تعود مجددا لساحة استضافة البطولات الكبرى

بعد مرور 32 عاما على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وبعد سبع سنوات على استضافتها بعض المباريات في نسخة 2020، بينها المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، ستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028.

أما تركيا فاحتضنت عاصمتها إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.

وستستضيف ألمانيا النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.