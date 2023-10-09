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فرنسا تستبعد كوندي وأوباميكانو قبل مواجهة هولندا المصيرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 05:37 مساء
فرنسا تستبعد كوندي وأوباميكانو قبل مواجهة هولندا المصيرية
المدافع جول كوندي في مباراة مع المنتخب الفرنسي. (أرشيفية : الإنترنت)
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تعرض منتخب فرنسا إلى ضربة قوية قبل مباراتي وصيف بطل العالم أمام كل من هولندا الجمعة المقبل في تصفيات أمم أوروبا، وإسكتلندا وديًا بعدها بأربعة أيام.

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وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن استبعاد المدافعين جول كوندي ودايوت أوباميكانو من قائمة اللاعبين الذين استدعاهم منتخب فرنسا لخوض مباراتيه المقبلتين، وذلك بسبب الإصابة، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ديشامب يستدعي لاعبي تشيلسي أكسيل ديساسي ومالو غوستو
وقد استدعى المدرب ديدييه ديشامب لاعبي تشيلسي أكسيل ديساسي ومالو غوستو ليحلا محل المصابين، بعدما كان هذان اللاعبان مشاركين في معسكر منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، ومن ثم قد يلعبان للمرة الأولى مع منتخب «الديوك» الأول.

وأشار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى أن كوندي لاعب برشلونة، الذي اضطر للانسحاب من مواجهة فريقه أمام غرناطة الأحد، يعاني من التواء في رباط داخلي في ركبته اليسرى.

مشكلة في أوتار الركبة تضرب أوباميكانو  
كما أوضح الاتحاد الفرنسي إن أوباميكانو بدوره يعاني من مشكلة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى.

وتخوض فرنسا، الجمعة المقبل، في هولندا مباراة حاسمة، قد تمنحها التأهل حسابيًا لبطولة أمم أوروبا العام المقبل، وبعدها بأربعة أيام ستواجه إسكتلندا وديًا في ليل.

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