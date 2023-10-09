ميسي ينضم لـ«راقصو التانغو» استعدادًا لمواجهتي باراغواي وبيرو

القاهرة - بوابة الوسط

وصل قائد منتخب الأرجنتين «راقصو التانغو» الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، إلى بلاده للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يستعد لخوض مواجهتي باراغواي وبيرو ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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ونشرت شبكة إسبن صورًا لبطل العالم وهداف الأرجنتين في مونديال قطر لحظة وصوله إلى مطار إزيزا الدولي في بوينوس آيرس على متن طائرة خاصة، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وعقب خوض مباراة مع فريقه الأميركي إنتر ميامي السبت الماضي، أصبح ميسي تحت إمرة المدرب ليونيل سكالوني، الذي ضمه لثالث ورابع جولات التصفيات المونديالية رغم أنه قادم من التعافي مؤخرًا من مشكلات بدنية داهمته مؤخرًا وأدت لغيابه عن العديد من المباريات في الدوري الأميركي.

وسيستضيف منتخب الأرجنتين نظيره باراغواي في ملعب مونومنتال يوم 12 أكتوبر الجاري قبل أن يحل ضيفًا على بيرو في ليما يوم 17. وتتقاسم الأرجنتين صدارة تصفيات المونديال مع البرازيل ولكل منهما ست نقاط.