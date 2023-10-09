«ويفا» يعلن مضيفي نسختي كأس أوروبا 2028 و2032.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

من المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، الثلاثاء، بريطانيا وأيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032، وكما هو الحال مع كل اختيار، ستجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي خلف أبواب مغلقة في مقره، على ضفاف بحيرة جنيف، في مدينة نيون السويسرية، قبل اتخاذ قرار إعلان مضيفي النسختين مع حفل قصير متوقع في منتصف النهار.

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يمكن لممثلي الملفين المرشحين عن كل نسخة الوصول بهدوء، بعد حسم الملفين بالتزكية دون صراع، مما يؤكد الاتجاه المزدوج حول الأحداث الرياضية الكبرى؛بسبب ندرة الطلبات في مواجهة الاستثمارات المطلوبة والتجمع بين الدول المهتمة بعد مفاوضات طويلة خلف الكواليس، وبالتالي قتل الإثارة والتشويق النهائي، حسب «فرانس برس».

تنظيم مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا

وخير مثال على ذلك هو الاتفاق غير المسبوق الذي أعلنه الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، الأربعاء الماضي، بشأن تنظيم كأس العالم 2030، مع تنظيم مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، وإقامة المباريات الثلاث الأولى في الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي تخليدا للذكرى المئوية للنسخة الأولى التي استضافتها الأوروغواي العام 1930.

انسحاب تركي يسهل من مهمة الاختيار

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأربعاء الماضي أن تركيا انسحبت من السباق لنسخة 2028، فبات الملف المشترك للمملكة المتحدة وأيرلندا من دون منافس، وبالتالي سيجرى اختياره رسميا الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة العام 2032.

وكانت الاتحادات البريطانية الخمسة «إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا» تتنافس أيضا على كأس العالم 2030، بعد محاولتي إنجلترا الفاشلتين لتنظيم نسختي 2006 و2018.