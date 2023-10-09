  • Alwasat News
Atwasat

«ويفا» يعلن مضيفي نسختي كأس أوروبا 2028 و2032.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 02:20 مساء
«ويفا» يعلن مضيفي نسختي كأس أوروبا 2028 و2032.. الثلاثاء
شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا». (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

من المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، الثلاثاء، بريطانيا وأيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032، وكما هو الحال مع كل اختيار، ستجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي خلف أبواب مغلقة في مقره، على ضفاف بحيرة جنيف، في مدينة نيون السويسرية، قبل اتخاذ قرار إعلان مضيفي النسختين مع حفل قصير متوقع في منتصف النهار.

- حارس فرنسا: المباراة أمام إنجلترا «معركة كبيرة»
- هاري كين يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا

يمكن لممثلي الملفين المرشحين عن كل نسخة الوصول بهدوء، بعد حسم الملفين بالتزكية دون صراع، مما يؤكد الاتجاه المزدوج حول الأحداث الرياضية الكبرى؛بسبب ندرة الطلبات في مواجهة الاستثمارات المطلوبة والتجمع بين الدول المهتمة بعد مفاوضات طويلة خلف الكواليس، وبالتالي قتل الإثارة والتشويق النهائي، حسب «فرانس برس».

تنظيم مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا
وخير مثال على ذلك هو الاتفاق غير المسبوق الذي أعلنه الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، الأربعاء الماضي، بشأن تنظيم كأس العالم 2030، مع تنظيم مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، وإقامة المباريات الثلاث الأولى في الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي تخليدا للذكرى المئوية للنسخة الأولى التي استضافتها الأوروغواي العام 1930.

انسحاب تركي يسهل من مهمة الاختيار
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأربعاء الماضي أن تركيا انسحبت من السباق لنسخة 2028، فبات الملف المشترك للمملكة المتحدة وأيرلندا من دون منافس، وبالتالي سيجرى اختياره رسميا الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة العام 2032.

وكانت الاتحادات البريطانية الخمسة «إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا» تتنافس أيضا على كأس العالم 2030، بعد محاولتي إنجلترا الفاشلتين لتنظيم نسختي 2006 و2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط

السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015

آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015
«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات

«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ...
فيرستابن يفوز بسباق قطر لفورمولا «1»
فيرستابن يفوز بسباق قطر لفورمولا «1»
ليفربول يتعادل مع برايتون ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي
ليفربول يتعادل مع برايتون ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي
رابطة الدوري الألماني تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 216 مليون يورو
رابطة الدوري الألماني تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 216 مليون يورو
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
المزيد
«ويفا» يعلن مضيفي نسختي كأس أوروبا 2028 و2032.. الثلاثاء
«ويفا» يعلن مضيفي نسختي كأس أوروبا 2028 و2032.. الثلاثاء...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة ......
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية...
رابطة الدوري الألماني تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 216 مليون يورو
رابطة الدوري الألماني تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 216 مليون ......
المزيد