المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي برشلونة، الأحد، تعادلا بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة من مباراة صعبة أمام مضيفه غرناطة، ليضيع الفريق الكتالوني نقطتين مهمتين بالنسبة له في إطار سعيه للعودة إلى صدارة «الليغا»، لكن هذا التعثر لم يمنع لاعب الفريق الشاب من أصل مغربي لمين جمال من دخول التاريخ ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ «الليغا».

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وسقط نادي برشلونة في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام مضيفه غرناطة، لكن لاعبه الشاب لمين جمال دخل التاريخ، وأصبح اللاعب الإسباني المغربي أصغر لاعب يسجل هدفا في «الليغا» وعمره 16 عاما و87 يوما، وسجل البديل سيرجي روبرتو هدفا متأخرا لبرشلونة، وهو ما مكن الفريق الكتالوني من الحصول على نقطة واحدة بعد كثير من العناء، حسب «فرانس برس».

أندريه فيريرا حارس غرناطة تصدى لسلسلة من الفرص

وأحرز بريان ساراجوسا مهاجم غرناطة هدفين في الشوط الأول ليمنح أصحاب الأرض التقدم، لكن جمال هز الشباك من مدى قريب ليعيد برشلونة للمباراة قبل الاستراحة مباشرة، وتصدى أندريه فيريرا حارس غرناطة لسلسلة من الفرص ليحافظ على تقدم فريقه، لكن روبرتو أدرك التعادل أخيرا عندما أرسل تسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي في الدقيقة 86.

برشلونة في المركز الثالث من تسع مباريات

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 21 نقطة من تسع مباريات متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن ريال مدريد، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

جمال يحطم الرقم القياسي المسجل باسم فابريس أولينغا

وحطم جمال الرقم القياسي المسجل باسم فابريس أولينغا لاعب ملقة الذي سجل أمام سيلتا فيغو في 2012 وعمره 16 عاما و98 يوما، وفي أغسطس، حطم الرقم القياسي لأصغر لاعب في برشلونة بمشاركته الأولى بمباراة رسمية ثم أصبح أصغر لاعب إسباني دولي وهداف وعمره 16 عاما و57 يوما عندما شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول خارج أرضه أمام جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر الماضي.

المغربي الأصل لمين جمال خلال مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه غرناطة في «الليغا»، 8 أكتوبر 2023. (إنترنت)