رابطة الدوري الألماني تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 216 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

تتوقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم زيادة في الدخل من حقوق تسويق الدوري الألماني «بوندسليغا» عالميًا، إلا أن الرقم المتوقع للموسم الحالي البالغ 202 مليون يورو، يظل أقل من مستويات ما قبل فيروس كورونا.

إيرادات إضافة في موسم 2024 – 2025

ونشرت مجلة «كيكر» الألمانية اليوم الأحد، الأرقام نقلًا عن وثائق داخلية لرابطة الدوري الألماني، وذكرت أنه من المتوقع زيادة الدخل إلى 216 مليون يورو في موسم 2024 – 2025، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر تقرير «كيكر» أن الصفقات التسويقية التي تبلغ قيمتها 204 ملايين يورو مستمرة للموسم المقبل، وسيضاف إليها صفقات أخرى بقيمة 12 مليون يورو إضافية.

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وحققت رابطة الدوري الألماني 260 مليون يورو قبل بداية جائحة فيروس كورونا، لكن الأرقام انخفضت لتصل إلى 166 مليون يورو في موسم 2020 - 2021، و167 مليون يورو في موسم 2021 - 2022.