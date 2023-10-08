  • Alwasat News
Atwasat

رئيس نادٍ ألماني يعتدي جسديًا على حكم ومساعده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 06:12 مساء
رئيس نادٍ ألماني يعتدي جسديًا على حكم ومساعده
يورغن ماتشميير رئيس ساندهاوزن خلال اعتراضه على الحكام (وكالة الأنباء الألمانية)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن رئيس نادي ساندهاوزن، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الألماني، اعتدى جسديًا على حكم وحامل الراية، عقب نهاية مباراة لفريقه، واصفًا ذلك بأنه مستوى جديد في معاملة حكام المباريات.

رئيس النادي والمدير الرياضي متورطان
وذكر بيان للاتحاد الألماني لكرة القدم أن رئيس نادي ساندهاوزن، يورغن ماتشميير، دفع الحكم فلوريان إكسنر، ومساعده جونا بيسونغ في الصدر، عندما كانا في طريقيهما نحو غرفة تبديل الملابس، عقب خسارة فريق ساندهاوزن أمام فريق أولم بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت أول أمس الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقبل تلك الواقعة بقليل، وجّه المدير الرياضي لنادي ساندهاوزن، ماتياس إميوف، إساءة لفظية إلى إكسنر في الملعب، عقب نهاية المباراة، ليعاقب بالبطاقة حمراء لهذا التصرف.

وقال رئيس لجنة الحكام بـ«الاتحاد الألماني»، لوتز مايكل فروليش: «إنه أمر سيئ بما يكفي؛ أن يتعرض الحكام بشكل متكرر للإهانة والتهديد والتحقير والهجوم من قِبل الجماهير، لكن عندما يقوم رئيس نادٍ بمهاجمة الحكم ومساعده نكون قد وصلنا حاليًا لمستوى جديد في التعامل مع الحكام».

ووصف فروليش الواقعة بأنها غير مقبولة على الإطلاق، وقال إن رؤساء الأندية لديهم وظيفة واضحة، ومثل هذه التجاوزات تلحق ضررًا جسيمًا بصورة كرة القدم.

توقف مباراة في لبنان بعد الاعتداء على حكم
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

من جانبه، قال ماتشميير عقب المباراة إن الحكم تخطى الحدود بما قام به، فيما قال إميوف إن الحكم حسم المباراة بأدائه السيئ خلال المباراة.

وفي الموسم الماضي، جرى إلقاء الجعة على حكم، في الدرجة الثالثة، من قبل شخص بين شوطي المباراة التي جمعت بين تسفيكاو وروت فايس إيسن. وجرى إيقاف المباراة، واعتبر الاتحاد الألماني إيسن فائزًا بالمباراة، وبعدها جرى اكتشاف أن الرجل كان من رعاة نادي تسفيكاو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو
اختتام دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو
برشلونة يبحث قيد روكي لحل أزمة الهجوم
برشلونة يبحث قيد روكي لحل أزمة الهجوم
أليغري: بوغبا لاعب استثنائي خسرته كرة القدم بسبب المنشطات
أليغري: بوغبا لاعب استثنائي خسرته كرة القدم بسبب المنشطات
«فيفا» يحدد 31 أكتوبر آخر موعد للتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034
«فيفا» يحدد 31 أكتوبر آخر موعد للتقدم بطلب استضافة كأس العالم ...
الكيني كيلفن كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي بماراثون شيكاغو
الكيني كيلفن كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي بماراثون شيكاغو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
المزيد
مارسيليا يحقق الانتصار الأول تحت قيادة غاتوزو
مارسيليا يحقق الانتصار الأول تحت قيادة غاتوزو...
رئيس نادٍ ألماني يعتدي جسديًا على حكم ومساعده
رئيس نادٍ ألماني يعتدي جسديًا على حكم ومساعده...
بلاتر ينتقد إقامة كأس العالم 2030 في 6 دول
بلاتر ينتقد إقامة كأس العالم 2030 في 6 دول...
الكيني كيلفن كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي بماراثون شيكاغو
الكيني كيلفن كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي بماراثون ......
«فيفا» يحدد 31 أكتوبر آخر موعد للتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034
«فيفا» يحدد 31 أكتوبر آخر موعد للتقدم بطلب استضافة كأس ......
المزيد