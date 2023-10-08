رئيس نادٍ ألماني يعتدي جسديًا على حكم ومساعده

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن رئيس نادي ساندهاوزن، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الألماني، اعتدى جسديًا على حكم وحامل الراية، عقب نهاية مباراة لفريقه، واصفًا ذلك بأنه مستوى جديد في معاملة حكام المباريات.

رئيس النادي والمدير الرياضي متورطان

وذكر بيان للاتحاد الألماني لكرة القدم أن رئيس نادي ساندهاوزن، يورغن ماتشميير، دفع الحكم فلوريان إكسنر، ومساعده جونا بيسونغ في الصدر، عندما كانا في طريقيهما نحو غرفة تبديل الملابس، عقب خسارة فريق ساندهاوزن أمام فريق أولم بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت أول أمس الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقبل تلك الواقعة بقليل، وجّه المدير الرياضي لنادي ساندهاوزن، ماتياس إميوف، إساءة لفظية إلى إكسنر في الملعب، عقب نهاية المباراة، ليعاقب بالبطاقة حمراء لهذا التصرف.

وقال رئيس لجنة الحكام بـ«الاتحاد الألماني»، لوتز مايكل فروليش: «إنه أمر سيئ بما يكفي؛ أن يتعرض الحكام بشكل متكرر للإهانة والتهديد والتحقير والهجوم من قِبل الجماهير، لكن عندما يقوم رئيس نادٍ بمهاجمة الحكم ومساعده نكون قد وصلنا حاليًا لمستوى جديد في التعامل مع الحكام».

ووصف فروليش الواقعة بأنها غير مقبولة على الإطلاق، وقال إن رؤساء الأندية لديهم وظيفة واضحة، ومثل هذه التجاوزات تلحق ضررًا جسيمًا بصورة كرة القدم.

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من جانبه، قال ماتشميير عقب المباراة إن الحكم تخطى الحدود بما قام به، فيما قال إميوف إن الحكم حسم المباراة بأدائه السيئ خلال المباراة.

وفي الموسم الماضي، جرى إلقاء الجعة على حكم، في الدرجة الثالثة، من قبل شخص بين شوطي المباراة التي جمعت بين تسفيكاو وروت فايس إيسن. وجرى إيقاف المباراة، واعتبر الاتحاد الألماني إيسن فائزًا بالمباراة، وبعدها جرى اكتشاف أن الرجل كان من رعاة نادي تسفيكاو.