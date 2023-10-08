بلاتر ينتقد إقامة كأس العالم 2030 في 6 دول

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري سيب بلاتر، قرار الاتحاد بإقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2030، في ست دول تنتمي إلى ثلاث قارات مختلفة.

تمزيق أوصال كأس العالم 2030

وأعلن «فيفا» بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي، فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، على أن تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى من الدورة احتفالًا بالذكرى المئوية لانطلاق بطولات كأس العالم.

وانتقد بلاتر، الذي تولى رئاسة «فيفا» بين العامين 1998 و2015، قبل أن يضطر للاستقالة في خضم فضيحة فساد مدوية، هذا القرار لأسباب مختلفة، وقال بلاتر (87 عامًا) لجريدة «سونتاغس بليك» السويسرية إنه من العبث تمزيق أوصال بطولة كأس العالم 2030 بهذه الطريقة، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف إن نهائيات كأس العالم يجب أن تكون حدثًا متماسكًا، نظرًا لأهمية ذلك بالنسبة لهوية الحدث والتنظيم والزوار.

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وقال بلاتر إنه يجب إقامة كأس العالم 2030 في أميركا الجنوبية بمناسبة مرور مئة عام على انطلاق أول بطولة من بطولات كأس العالم، التي استضافتها أوروغواي وفازت بلقبها.

ونقلت الجريدة عن بلاتر قوله أيضًا: «لأسباب تاريخية كان من المفترض إقامة كأس العالم 2030 في أميركا الجنوبية فقط».