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الكيني كيلفن كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي بماراثون شيكاغو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 05:19 مساء
الكيني كيلفن كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي بماراثون شيكاغو
ماراثون شيكاغو 8 أكتوبر 2023 (رويترز)
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حطم الكيني كيلفن كيبتوم الرقم القياسي العالمي في طريقه للفوز بسباق ماراثون شيكاغو اليوم الأحد، وذلك بعد ان سجل زمنًا قدره 2:35 ساعة.

كيبتوم سيطر على الماراثون منذ البداية
وكسر كيلفن كيبتوم (23 عامًا) الرقم القياسي العالمي الذي سجله مواطنه إليود كيبتشوغي والبالغ 2:01:09 ساعة خلال فوزه بماراثون برلين العام 2022، ليخرج منتصرًا للمرة الثالثة من أصل ثلاث مشاركات له في سباقات الماراثون التي تبلغ مسافتها 42.195 كيلومتر، بعد ماراثوني فالنسيا في ديسمبر الماضي ولندن في أبريل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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وقاد كيبتوم السباق منذ بدايته السباق لينجح في التحدي الذي أعلنه خلال المؤتمر التقديمي لماراثون شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية.

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