«فيفا» يحدد 31 أكتوبر آخر موعد للتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الأحد، مراعاته لعديد من المعايير في اختيار الدول التي تستضيف نسخ بطولات كأس العالم.

«فيفا» يتلقى طلبات الترشح لاستضافة مونديالي 2030 و2034

وذكر «فيفا» عبر موقعه الرسمي أنه جرى إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2030 و2034 في آن واحد، وذلك مراعاة لمبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال إن الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، ستكون مؤهلة للتقدم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة.

وأضاف: «من خلال تنظيم كأس العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي بشرط مصادقة كونغرس الاتحاد الدولي على هذا القرار، ومنح استضافة كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا بشرط مصادقة كونغرس الاتحاد الدولي على هذا القرار، وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم على مدار دورة مدتها ثماني سنوات.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأربعاء الماضي، على بدء عملية التقدم بملفات استضافة كأس العالم 2034 على أن تقتصر هذه العملية على الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، ما يعني أن استضافة كأس العالم ستكون متاحة لكل اتحاد قاري مؤهل على مدار دورة مدتها ثماني سنوات، وتحديدًا اتحادات كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي العام 2026؛ وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا العام 2030؛ ثم آسيا وأوقيانوسيا العام 2034.

وأوضح «فيفا» أن هذا المقترح جرى إعداده بالتشاور مع وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك مراعاة لمبدأ التوافق والتناوب بين القارات، كما أنه يتماشى هذا النهج مع ذلك الذي تبنته أخيرًا العديد من الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى، لما يوفّره من أسس متينة للثبات والاستقرار من منظور تجاري ومالي وتشغيلي للحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.

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وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أن يوم 31 أكتوبر الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح لاستضافة كأس العالم 2034، وقد جرى إرسال تعميم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية يوم 5 أكتوبر الجاري لإحاطتها بالإجراءات ومدها بالاستمارات وجميع الخطوات الأخرى ذات الصلة بهذه العملية.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كونغرس «الفيفا» سيُصادق على ملف الاستضافة النهائي اعتبارًا من الربع الرابع من العام 2024، شريطة إتمام الملف المعني لاتفاقيات الترشُّح وتقديم الصيغة النهائية لطلب الاستضافة.