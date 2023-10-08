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«بوابة الوسط» تستعرض أجندة أبرز مباريات الدوريات حول العالم بتوقيت ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 11:43 صباحا
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة أبرز مباريات الدوريات حول العالم بتوقيت ليبيا
مباراة سابقة بين نابولي وفيورنتينا (يمين) ومباراة أخرى بين غرناطة وبرشلونة (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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تشهد الدوريات المختلفة حول العالم، اليوم الأحد، عديد المنافسات في كرة القدم، أبرزها في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، إذ تجمع أرسنال مع مانشستر سيتي. بينما يواجه غرناطة برشلونة في الدوري الإسباني «الليغا»، ويقابل نابولي فيورنتينا في الدوري الإيطالي، ويلتقى الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري. وتستعرض «بوابة الوسط» أهم المواجهات بتوقيت ليبيا.

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الدوري الإنجليزي
16:00 برايتون × ليفربول
16:00 وست هام × نيوكاسل يونايتد              
16:00 وولفرهامبتون × أستون فيلا             
18:30 أرسنال × مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
15:00 فياريال × لاس بالماس           
17:15 أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد
19:30 ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس          
19:30 سيلتا فيغو × خيتافي               
22:00 غرناطة × برشلونة

الدوري الإيطالي
13:30 مونزا × ساليرنيتانا             
16:00 فروسينوني × هيلاس فيرونا             
16:00 لاتسيو × أتالانتا         
19:00 كالياري × روما          
21:45 نابولي × فيورنتينا

الدوري الألماني
16:30 باير ليفركوزن × كولن           
18:30 بايرن ميونخ × فرايبورغ
20:30 آينتراخت فرانكفورت × هايدنهايم

الدوري الفرنسي
14:00 مارسيليا × لوهافر                 
16:00 ليون × لوريان        
16:00 مونبلييه × كليرمون فوت        
16:00 إستاد بريست × تولوز          
18:05 لانس × ليل                
21:45 رين × باريس سان جيرمان

الدوري البرتغالي
17:30 فاماليكاو × فيتوريا غيماريش             
17:30 كاسا بيا × إستريلا أمادورا               
20:00 بورتو × بورتيمونينسي        
22:30 سبورتينغ لشبونة × أروكا

الدوري المصري
19:00 الأهلي × الإسماعيلي
19:00 بيراميدز × إنبي

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