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ثلاثية تضع موناكو في صدارة الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 08:34 صباحا
ثلاثية تضع موناكو في صدارة الدوري الفرنسي
نجوم فريق موناكو يحتفلون بالفوز العريض على مضيفه رانس في الدوري الفرنسي، 7 أكتوبر 2023. (إنترنت)
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حقق موناكو فوزا عريضا على مضيفه رانس، صاحب المركز الرابع، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، السبت.

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وتربع موناكو على الصدارة، لكنه لا يتقدم سوى بنقطة واحدة عن نادي نيس، الذي فاز 1- صفر على ميتز، بينما يسعى أولمبيك ليون، متذيل الترتيب، لتحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم حين يستضيف لوريان المتواضع، الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

17 نقطة تضع موناكو في القمة ونيس في الوصافة
ويتصدر موناكو المسابقة برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما يحتل نيس الوصافة، حيث لم يهزم الدوري، إذ حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مثلها.

واعتلى موناكو صدارة الدوري بعد أن سجل إسماعيل جاكوبس وفولارين بالوجون ووسام بن يدر ثلاثية الفوز على مضيفه رانس.

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