هاري كين يودع لاعبي توتنهام بعد شهرين من الانتقال إلى بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جريدة «ذا صن» البريطانية، اليوم السبت، أن النجم هاري كين سيحصل أخيرًا على فرصة توديع لاعبي فريقه السابق توتنهام، عقب مرور شهرين من انتقاله إلى بايرن ميونخ.

هاري كين يزور ملعب توتنهام

وقالت إن هاري كين (30 عامًا) حصل على إذن بزيارة ملعب توتنهام أثناء فترة التوقف الدولي، التي سينضم خلالها إلى صفوف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

وأشارت «ذا صن» إلى أن هاري كين لم يتمكن من وداع زملائه في توتنهام بسبب ضيق الوقت، بعدما سافر مباشرة إلى مدينة ميونخ في أغسطس الماضي لينضم إلى صفوف بايرن ميونخ.

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وأضافت جريدة «ذا صن» أن هاري كين ينتظر لحظات استثنائية مع النادي اللندني، وأنه من المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي في سانت جورج بارك الأسبوع المقبل ضد المنتخب الأسترالي وديًا، وبعد المباراة سيتدرب اللاعبون في مقر توتنهام اعتبارًا من السبت المقبل حتى مباراة إيطاليا يوم 17 أكتوبر، التي ستقام في ملعب ويمبلي.