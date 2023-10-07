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توتنهام يخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 04:22 مساء
توتنهام يخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتًا
مباراة توتنهام ولوتون تاون السبت 7 أكتوبر 2023 (إكس)
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تمكن توتنهام من اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بشكل موقت بفضل فوزه المثير على مضيفه لوتون تاون بهدف دون مقابل ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة.

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فعلى الرغم من النقص العددي في صفوف توتنهام ولعبه بعشرة لاعبين، تمكن الوافد الجديد ميكي فان دن فن من هز الشباك ليقفز الفريق اللندني إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى توتنهام ضربة قوية بطرد المالي إيف بيسوما، لحصوله على إنذارين في نهاية الشوط الأول، لكن ميكي فان دن فن (22 عامًا) أحرز هدفه بعد تمريرة من جيمس ماديسون بعد سبع دقائق من الشوط الثاني.

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ورفع توتنهام بهذا الفوز رصيده إلى عشرين نقطة من ثماني مباريات، متقدمًا بنقطتين على حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفًا على ثالث الترتيب آرسنال، غدًا الأحد.

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