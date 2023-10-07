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الروسي مدفيديف يواصل الدفاع عن لقبه في دورة شنغهاي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 03:04 مساء
الروسي مدفيديف يواصل الدفاع عن لقبه في دورة شنغهاي للتنس
الروسي دانييل مدفيديف يسلّم كرة عليها فراشة خلال مباراته مع التشيلياني كريستيان غارين في دورة شنغهاي لكرة المضرب، 7 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
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سجّل حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف بداية قوية في دور شنغهاي الصينية لماسترز الألف، السبت، بعدما تغلّب على التشيلياني كريستيان غارين بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-3، ليبلغ الدور الثالث.

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وعلى الرغم من المجهود الكبير الذي بذله غارين للعودة إلى المباراة في أكثر من مناسبة، كانت سرعة الروسي المصنف ثالثاً عالمياً حاسمة في المباراة، حسب وكالة «فرانس برس».

مدفيديف: أمامنا بطولة طويلة مع لاعبين أقوياء
وقال مدفيديف عقب فوزه: «أمامنا بطولة طويلة مع الكثير من اللاعبين الأقوياء، بدءا من مباراتي المقبلة. لكن الهدف بالتأكيد هو محاولة الفوز بهذه الكأس الجميلة مرة أخرى».

وأحرز مدفيديف آخر ألقاب هذه البطولة العام 2019، حيث إنها لم تُنظّم على مدى السنوات الثلاث التالية بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأضاف الروسي: «أنا سعيد بالتأكيد بالعودة إلى شنغهاي. بصراحة أشعر بأنني بحالة جيدة، وأريد البقاء هنا أطول فترة ممكنة».

شعبية كبيرة للاعب الروسي بين المشجعين الصينيين
ويحظى مدفيديف بشعبية كبيرة بين المشجعين الصينيين، وظهر هذا الانسجام عندما توقفت المباراة داخل القاعة فترة وجيزة، بعدما عرقلت فراشة باللونين الأحمر والأبيض اللاعب الروسي عن إرساله، فضحك الجمهور وصفّق عندما سلّم الحشرة التي استقرت على إحدى كراته.

وقبيل ذلك، بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور الثالث أيضاً بفوزه السهل على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.

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