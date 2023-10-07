نانت يحقق فوزا ثمينا في الدوري الفرنسي دون هدافه المصري مصطفى محمد

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع نانت، في غياب هدافه الدولي المصري مصطفى محمد «الموقوف»، فوزا ثمينا من مضيفه ستراسبورغ، عندما تغلب عليه 2-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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وسجل ماركوس كوكو والكونغولي صامويل موتوسامي هدفي نانت، بينما أحرز العاجي مويز ساهي ديون هدف ستراسبورغ. وغاب مصطفى محمد، ثاني هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف، بسبب طرده في المباراة الأخيرة أمام مضيفه رين (1-3)، حسب وكالة «فرانس برس».

نانت يستعيد توازنه بالفوز الثالث

بذلك، استعاد نانت توازنه بعد خسارته الأخيرة، محققا فوزه الثالث هذا الموسم في مبارياته الأربع الأخيرة، وصعد إلى المركز الثامن موقتا بفارق نقطة واحدة أمام ستراسبورغ، الذي مني بخسارته الثانية تواليا، والرابعة هذا الموسم.

وتراجع ستراسبورغ إلى المركز التاسع، وهو مهدد بالتخلي عنه لمصلحة أندية: مونبلييه ولوهافر وتولوز ومارسيليا (9 نقاط لكل منها)، ومتز (8)، ولانس الوصيف (7).