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إنريكي يفشل في إنقاذ باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 05:20 مساء
إنريكي يفشل في إنقاذ باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل الإنجليزي الأربعاء 4 أكتوبر 2023 (رويترز)
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على الرغم من أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لديه أسلوب لعب متميز هذا الموسم، إلا أن الفريق بدا بلا حول ولا قوة تحت الضغط العالي الذي واجهه في المباراة التي خسرها بنتيجة 1-4 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمس الأربعاء، ضمن المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو ما يثير تساؤلات بشأن شخصية الفريق الباريسي وافتقاره لخطة بديلة.

بداية هجومية لباريس سان جيرمان
بدأ باريس سان جيرمان المباراة بأسلوب هجومي معتمداً على الثنائي مانويل أوغارتي ووارين زاير إيمري في منتصف الملعب، خلف كيليان مبابي وجونسالو راموس وعثمان ديمبلي وراندال كولو مواني في خط الهجوم، لكنه لم يتمكن من التعامل مع قوة أداء نيوكاسل الذي سرعان ما اكتسحه، وفقًا لتقرير وكالة «رويترز».

وقال المدافع لوكاس هرنانديز، الذي سجل هدف باريس سان جيرمان في الشوط الثاني: «ضغطوا علينا في منتصف الملعب، حيث كنا أقل عدداً. لم يكن الأمر سهلاً».

وتأخر باريس سان جيرمان 0-2 مع نهاية الشوط الأول، وكان ديمبلي وحده مصدر الخطورة في البداية، وكان من الواضح أن الفريق كان بحاجة للمزيد من السيطرة في وسط الملعب، لكن على العكس فإن المدرب لويس إنريكي لم يدخل أي تغيير على التشكيلة بين الشوطين فاهتزت شباك فريقه مجددًا في الدقيقة 50.

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وبلغت نسبة استحواذ باريس سان جيرمان على الكرة 70% لكنه لم يتمكن من صناعة فرص حقيقية كبيرة، وارتكب العديد من الأخطاء الفادحة بينها إخفاق ماركينيوس في إبعاد الكرة ما تسبب في تسجيل ميجيل ألميرون الهدف الأول لصاحب الأرض.

وفيما اعترف إنريكي بأنه المسؤول عن نتيجة المباراة، لم يقدم أي تفسير لما حدث، مكتفيًا بالإشادة بأداء اللاعبين، لكنه لم يشر إلى إخفاق رباعي خط الهجوم في الضغط ولم يقدم أوجارت الأداء المنتظر في خط الوسط، وكان زاير-إيمري الوحيد الذي ارتقى لمستوى اللقاء.

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