إيقاف رابطة دوري المحترفين الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إيقاف رابطة دوري المحترفين بشكل فوري وتعيين لجنة انتقالية تدير المنافسة بدعوى انتهاك القوانين والأنظمة السارية.

الاتحاد الجزائري يدقق في عمل رابطة الأندية

وقال الاتحاد الجزائري في بيان أصدره عقب أول اجتماع لمكتبه التنفيذي تحت سلطة الرئيس الجديد وليد صادي إنه يحتفظ لنفسه بالحق في بدء إجراء التدقيق والرقابة الإدارية لرابطة دوري المحترفين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

- حسام عوار يقرر تمثيل المنتخب الجزائري

- شباب بلوزداد الجزائري يتعاقد مع مدرب الوداد المغربي

كما كشف الاتحاد في بيانه أن تسيير منافسة الدوري سيعهد إلى لجنة، يقودها عضو المكتب التنفيذي محمد أمين مسلوق، وتتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الجزائري تعيين أحمد خرشي رئيسا للجنة التحكيم مع إعلان أسماء أعضاء اللجنة الفنية الوطنية للتحكيم، وذلك بالتزامن مع حل غرفة فض النزاعات وإعادة تشكيلها في أقرب وقت طبقا للوائح.