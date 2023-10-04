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الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال وأبوسليم في التصنيف الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:23 مساء
الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال وأبوسليم في التصنيف الثالث
لقطة مثبتة من مباراة الهلال ورايون سبورت 30 سبتمبر 2023 (الوسط)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، موعد قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

الهلال وأبوسليم تأهلا إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
وتدخل بطولتا دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية مرحلة دور المجموعات بداية من دور الـ16 للبطولة. يذكر أن فريقي الهلال وأبوسليم تمكنا من التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستقام بعد غد الجمعة، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، موضحًا أن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية سينطلق يوم 24 نوفمبر 2023، المقبل.

وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتقسيم الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية إلى أربعة مستويات، وهي المستويات الأربع التي سيتم إجراء القرعة على أساسها.

ويضم التصنيف الأول للفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا فرق الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي، فيما يضم التصنيف الثاني فرق شباب بلوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني وبيراميدز المصري وبيترو اتليتكو الأنجولي، وتأتي فرق مازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الإيفواري والهلال السوداني ويانغ أفريكانز التنزاني ضمن فرق التصنيف الثالث، فيما جاءت فرق النجم الساحلي التونسي وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني وجالاكسي البتسواني ضمن التصنيف الرابع لدوري أبطال أفريقيا.

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أما على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فضم تصنيف فرقها المتأهلة إلى دور المجموعات ثلاثة مستويات، ضم المستوى الأول فرق الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وريفرز يونايتد النيجيري، وضم المستوى الثاني فرق ديابل نوار الكونغولي والأفريقي التونسي وفيوتشر المصري وساجرادا الأنجولي، بينما جاء التصنيف الثالث موحدًا لبقية الفرق وهي: الملعب المالي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي وسيخوخون الجنوب أفريقي والهلال وأبوسليم الليبيان وأكاديميكا الأنغولي وسوار الغيني ودريمز الغاني.

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