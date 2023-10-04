بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو 2028»

القاهرة - بوابة الوسط

تنتظر بريطانيا وأيرلندا الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، لاستضافة بطولة أمم أوروبا «يورو 2028» بعد انسحاب تركيا من سباق الترشح.

تركيا تنسحب من سباق استضافة «يورو 2028»

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الملف المشترك بين خمس دول صار الحل الوحيد لإقامة البطولة التي يحل موعدها بعد خمس سنوات، بعدما انسحبت تركيا من سباق الترشح على استضافة بطولة «يورو 2028» من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لتنظيم بطولة أمم أوروبا عام 2032.

ويعلن «يويفا» رسميًا البلدين المضيفين للبطولتين المقبلتين لليورو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في سويسرا الأسبوع المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا اليوم الأربعاء، ذكر فيه: «إلحاقًا للإعلان الصادر يوم 28 يوليو الماضي، والذي كشف عن رغبة اتحادي إيطاليا وتركيا لكرة القدم للتقدم بملف مشترك لاستضافة يورو 2032، أرسلت إدارة الاتحاد الأوروبي إلى الاتحادين للتأكيد على أن ملفهما المشترك تم استلامه، وأنه سيتم تقييمه ودراسته من قبل اللجنة التنفيذية».

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وأضاف: «كما كان موضحًا من قبل الاتحاد التركي أثناء تقديمه طلب الملف المشترك، فقد تم سحب ملفه لتنظيم بطولة يورو 2028».

وأصبح بذلك الإعلان بشكل رسمي عن حصول بريطانيا وأيرلندا على حق تنظيم «يورو 2028» مجرد إجراء شكلي.