  • Alwasat News
Atwasat

بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو 2028»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 04:01 مساء
بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو 2028»
مقر الاتخاد الأوروبي لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تنتظر بريطانيا وأيرلندا الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، لاستضافة بطولة أمم أوروبا «يورو 2028» بعد انسحاب تركيا من سباق الترشح.

تركيا تنسحب من سباق استضافة «يورو 2028»
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الملف المشترك بين خمس دول صار الحل الوحيد لإقامة البطولة التي يحل موعدها بعد خمس سنوات، بعدما انسحبت تركيا من سباق الترشح على استضافة بطولة «يورو 2028» من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لتنظيم بطولة أمم أوروبا عام 2032.

ويعلن «يويفا» رسميًا البلدين المضيفين للبطولتين المقبلتين لليورو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في سويسرا الأسبوع المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا اليوم الأربعاء، ذكر فيه: «إلحاقًا للإعلان الصادر يوم 28 يوليو الماضي، والذي كشف عن رغبة اتحادي إيطاليا وتركيا لكرة القدم للتقدم بملف مشترك لاستضافة يورو 2032، أرسلت إدارة الاتحاد الأوروبي إلى الاتحادين للتأكيد على أن ملفهما المشترك تم استلامه، وأنه سيتم تقييمه ودراسته من قبل اللجنة التنفيذية».

إنجلترا وأيرلندا تقدمان ملفهما لاستضافة «يورو 2028»
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032

وأضاف: «كما كان موضحًا من قبل الاتحاد التركي أثناء تقديمه طلب الملف المشترك، فقد تم سحب ملفه لتنظيم بطولة يورو 2028».

وأصبح بذلك الإعلان بشكل رسمي عن حصول بريطانيا وأيرلندا على حق تنظيم «يورو 2028» مجرد إجراء شكلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التعادل السلبي يحكم مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
التعادل السلبي يحكم مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
رقم قياسي جديد لكوريا الشمالية عبر الرباعة «كيم أيل» في الألعاب الآسيوية العالمية
رقم قياسي جديد لكوريا الشمالية عبر الرباعة «كيم أيل» في الألعاب ...
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ثابت بدلًا منه
استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ثابت ...
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان ......
المزيد
بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو 2028»
بريطانيا وأيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة «يورو ......
كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام ويلتمس العذر لحكام الـ«VAR»
كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام ويلتمس العذر لحكام......
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان ......
استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ثابت بدلًا منه
استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ......
المزيد