استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ثابت بدلًا منه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الإثنين، استقالة المدرب معين الشعباني وتعيين المدير الرياضي طارق ثابت خلفًا له بشكل موقت.

وقال النادي في بيان «تُعلِم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي واستجابة لطلب المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي مغادرة الفريق، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي معهما»، حسب «فرانس برس».

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وسيتولى المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف على مقاليد الفريق الأول بشكل موقت إلى حين تعيين إطار فني جديد في الفترة القادمة.

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ولم يذكر البيان أسباب الاستقالة غير أن راديو «موزييك إف إم» الخاص كشف أن الشعباني اتصل برئيس النادي حمدي المدب «لإعلامه بقراره بالتنحي من مركزه لعدم قدرته على إكمال المشوار في ظل الأجواء التي يعيشها الفريق خلال هذه الفترة».

ووجهت الصحافة المحلية انتقادات شديدة للمستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق أخيرًا.