  • Alwasat News
Atwasat

استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ثابت بدلًا منه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 07:00 مساء
استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ثابت بدلًا منه
طارق ثابت (يمين) ومعين الشعباني (يسار) يتابع مباراة فريقه ضد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في تونس، 27 أبريل 2019. (فرانس برس)
alwasat radio

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الإثنين، استقالة المدرب معين الشعباني وتعيين المدير الرياضي طارق ثابت خلفًا له بشكل موقت.

وقال النادي في بيان «تُعلِم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي واستجابة لطلب المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي مغادرة الفريق، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي معهما»، حسب «فرانس برس».

- حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل
- «كاف» يحدد موعد الأهلي والترجي في الأبطال قبل 24 ساعة من العقوبات واتجاه للعب دون جمهور

وسيتولى المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف على مقاليد الفريق الأول بشكل موقت إلى حين تعيين إطار فني جديد في الفترة القادمة.

سوء النتائج أزمة تؤرق الترجي الرياضي التونسي
ولم يذكر البيان أسباب الاستقالة غير أن راديو «موزييك إف إم» الخاص كشف أن الشعباني اتصل برئيس النادي حمدي المدب «لإعلامه بقراره بالتنحي من مركزه لعدم قدرته على إكمال المشوار في ظل الأجواء التي يعيشها الفريق خلال هذه الفترة».

ووجهت الصحافة المحلية انتقادات شديدة للمستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق أخيرًا.

الشعباني قاد «باب سويقة» للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين
وتم تعيين معين الشعباني (41 عامًا) مدربًا لفريق «باب سويقة» إثر استقالة نبيل معلول بسبب سوء النتائج نهاية مايو الماضي، وكان الشعباني قاد الترجي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين، الأولى العام 2018 على حساب الأهلي المصري، أما الثانية فكانت في العام التالي على حساب الوداد المغربي، فيما ودّع الفريق النسخة الماضية بالخسارة أمام الأهلي المصري في نصف النهائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا
تحديد موعد إدلاء فينيسيوس بشهادته في قضية ميستايا
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو ...
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
مدرب توتنهام: «VAR» لن يقضي على أخطاء الحكام
مدرب توتنهام: «VAR» لن يقضي على أخطاء الحكام
التعادل السلبي يحكم مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
التعادل السلبي يحكم مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
تمريرات صلاح الذهبية تمنح ليفربول صدارة موقتة في الدوري الإنجليزي
تمريرات صلاح الذهبية تمنح ليفربول صدارة موقتة في الدوري ......
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام...
المزيد
استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ثابت بدلًا منه
استقالة مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني وتعيين ......
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو...
رقم قياسي جديد لكوريا الشمالية عبر الرباعة «كيم أيل» في الألعاب الآسيوية العالمية
رقم قياسي جديد لكوريا الشمالية عبر الرباعة «كيم أيل» في ......
التعادل السلبي يحكم مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
التعادل السلبي يحكم مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي...
مدرب توتنهام: «VAR» لن يقضي على أخطاء الحكام
مدرب توتنهام: «VAR» لن يقضي على أخطاء الحكام...
المزيد