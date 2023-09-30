وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق فريق وولفرهامبتون الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة السابعة من المسابقة.

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وشهدت الجولة ذاتها فوز أرسنال على بورنموث 4/ صفر وكريستال بالاس على مانشستر يونايتد 1/صفر، ونيوكاسل على بيرنلي 2/صفر، وويستهام على شيفيلد يونايتد 2/ صفر، ولوتون تاون على إيفرتون 2/1، وأستون فيلا على برايتون 6/1.

أنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 58، إلا أن وولفرهامبتون سجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق هوانج هي تشان.

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ورفع وولفرهامبتون بهذا الفوز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة الترتيب، موقتًا.

تعد هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي؛ حيث كان قد حقق الفوز في المباريات الست السابقة، وفي المقابل أصبح هذا الانتصار هو الثاني لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراة.