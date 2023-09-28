الاتحاد المصراتي يدعم صفوفه بلاعبين جدد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع اللاعب سالم عبلو قادما من نادي المدينة، كما تعاقدت مع حارس المرمي إسلام الهرام.

صفقات مهمة يبرمها الاتحاد المصراتي

سالم عبلو لاعب الأهلي طرابلس سابقا والمدينة من أصحاب المجهود الوافر في منطقة وسط الملعب وعلى الأجنحة ويتمز بالسرعة، كما أن الحارس إسلام الهرام من الحراس الذين لهم مستقبل جيد.

وفي إطار مساعيه لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الكروي الجديد، تعاقد النادي مع قلب الدفاع التونسي عبدالعزيز الكنان على سبيل الإعارة من نادي الترجي التونسي بعد انتهاء إعارته لنادي اتحاد تطاوين المغربي.

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كما تعاقد نادي الاتحاد المصراتي مع لاعب الوسط أنس قصيبات (25 عاما) قادما من نادي الهلال في صفقة انتقال حر.

أنس قصيبات عقب توقيع العقد مع الاتحاد المصراتي (حساب المركز الإعلامي لنادي الاتحاد المصراتي على فيسبوك)