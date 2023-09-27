شركة أميركية ترعى قميص تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن نادي تشيلسي توصل إلى حل أخيرا بشأن التعاقد مع راعٍ جديد يضع شعاره على قميص الفريق.

تشيلسي يحصل على موافقة الدوري الإنجليزي

وقالت الجريدة، الصادرة اليوم الأربعاء، إنه عقب بداية غريبة من النادي اللندني الذي خاض المباريات الأولى في الموسم من دون وجود راعٍ على قميصه، حصل أخيراً على موافقة الدوري الإنجليزي بشأن الرعاية الجديدة.

وأضافت «ديلي ميل»: «تشيلسي كان يبحث عن راعٍ جديد عقب انتهاء عقده مع شركة «ثري» في الموسم الماضي، حتى توصل إلى اتفاق مع شركة «إنفينتي أثلتي»، وهي شركة بيانات رياضية أميركية».

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وأشارت إلى أن قيمة صفقة الرعاية ستبلغ أربعين مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى أنه على الرغم من خوض تشيلسي مباراة اليوم أمام برايتون في كأس كاراباو، لكنه لن يظهر الراعي الجديد في هذه المباراة، على أن تكون البداية في مباراة فولهام، الإثنين المقبل، في الدوري الإنجليزي.