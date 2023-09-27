  • Alwasat News
Atwasat

شركة أميركية ترعى قميص تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 06:54 مساء
شركة أميركية ترعى قميص تشيلسي
مباراة تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي 17 سبتمبر 2023 (حساب تشيلسي على فيسبوك)
alwasat radio

أكدت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن نادي تشيلسي توصل إلى حل أخيرا بشأن التعاقد مع راعٍ جديد يضع شعاره على قميص الفريق.

تشيلسي يحصل على موافقة الدوري الإنجليزي
وقالت الجريدة، الصادرة اليوم الأربعاء، إنه عقب بداية غريبة من النادي اللندني الذي خاض المباريات الأولى في الموسم من دون وجود راعٍ على قميصه، حصل أخيراً على موافقة الدوري الإنجليزي بشأن الرعاية الجديدة.

وأضافت «ديلي ميل»: «تشيلسي كان يبحث عن راعٍ جديد عقب انتهاء عقده مع شركة «ثري» في الموسم الماضي، حتى توصل إلى اتفاق مع شركة «إنفينتي أثلتي»، وهي شركة بيانات رياضية أميركية».

بوكيتينو يدافع عن الجهاز الطبي في تشيلسي بعد تحول النادي لمستشفى
تشيلسي يبدأ مرحلة تخفيض النفقات

وأشارت إلى أن قيمة صفقة الرعاية ستبلغ أربعين مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى أنه على الرغم من خوض تشيلسي مباراة اليوم أمام برايتون في كأس كاراباو، لكنه لن يظهر الراعي الجديد في هذه المباراة، على أن تكون البداية في مباراة فولهام، الإثنين المقبل، في الدوري الإنجليزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر
موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم

موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق

100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء

النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
غاتوزو يقترب من تدريب مارسيليا الفرنسي
غاتوزو يقترب من تدريب مارسيليا الفرنسي
سرقة مجوهرات وساعات فاخرة من منزل «راموس»
سرقة مجوهرات وساعات فاخرة من منزل «راموس»
لاعبو أستون فيلا يشتكون من جودة قمصانهم
لاعبو أستون فيلا يشتكون من جودة قمصانهم
زيلينسكي يعيِّن شيفشينكو مستشارًا مستقلًا
زيلينسكي يعيِّن شيفشينكو مستشارًا مستقلًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة ......
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى ......
تمريرات صلاح الذهبية تمنح ليفربول صدارة موقتة في الدوري الإنجليزي
تمريرات صلاح الذهبية تمنح ليفربول صدارة موقتة في الدوري ......
المزيد
شركة أميركية ترعى قميص تشيلسي
شركة أميركية ترعى قميص تشيلسي...
هالاند ومبابي يتصدران قائمة أغلى 100 لاعب في العالم
هالاند ومبابي يتصدران قائمة أغلى 100 لاعب في العالم...
أوسيمين يهدد بمقاضاة نابولي بسبب مقطع فيديو
أوسيمين يهدد بمقاضاة نابولي بسبب مقطع فيديو...
زيلينسكي يعيِّن شيفشينكو مستشارًا مستقلًا
زيلينسكي يعيِّن شيفشينكو مستشارًا مستقلًا...
لاعبو أستون فيلا يشتكون من جودة قمصانهم
لاعبو أستون فيلا يشتكون من جودة قمصانهم...
المزيد