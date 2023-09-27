زيلينسكي يعيِّن شيفشينكو مستشارًا مستقلًا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قرارًا بتعيين المهاجم الدولي الأوكراني السابق لدينامو كييف وميلان وتشيلسي السابق، أندريه شيفشينكو، كمستشار مستقل.

إنجازات عديدة لشيفشينكو

واعتزل شيفشينكو (46 عامًا) كرة القدم في العام 2012، وتُوِّج ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2002-2003 مع نادي ميلان الإيطالي، كما فاز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم التالي، وحصد جائزة الكرة الذهبية في العام 2004، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

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ويشكل شيفشينكو عنصرًا من واحد من أفضل الأجيال في تاريخ كرة القدم الأوكرانية ويعمل منذ مايو من العام الماضي كسفير لمبادرة «يونايتد24»، التي تبحث فيها سلطات بلاده عن جمع أموال من جميع أنحاء العالم للتصدي للعدوان الروسي.