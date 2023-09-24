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نابولي يتعادل مع بولونيا ويواصل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 09:31 مساء
نابولي يتعادل مع بولونيا ويواصل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي
صراع على الكرة بين لاعبي نابولي وبولونيا في مباراة اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 (إكس)
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واصل نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي مسلسل إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بولونيا، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

8 إنذارات في مباراة نابولي وبولونيا
وعلى استاد ريناتو دال آرا فشل الفريقان في هز الشباك خلال المباراة، التي شهدت إشهار الحكم لثماني بطاقات صفراء، بواقع أربع بطاقات لكل فريق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفشل نابولي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي ليحصل على نقطة رفعت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، بعد فوزين وخسارة وتعادلين منذ بداية الموسم. في المقابل رفع بولونيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر.

وبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقبه بشكل واعد بعد فوزه على فروزينوني 3-1 ثم ساسوولو 2-0، لكن معاناته بدأت بسقوطه على أرضه أمام لاتسيو 1-2 قبل التعادل مع جنوه 2-2 ثم بولونيا اليوم في لقاء أهدر خلاله أوسمين وزملاؤه الكثير من الفرص، أبرزها ركلة جزاء احتُسبت نتيجة لمس للكرة باليد في المنطقة المحرمة، لكن اللاعب النيجيري لم يستغلها وسدد الكرة بجانب القائم.

وبعدما أخرج الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 76، قرر مدرب نابولي غارسيا أيضًا استبدال أوسيمن في آخر أربع دقائق.

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وفي مباراة أخرى، واصل فيورنتينا بدايته الجيدة بتحقيقه الفوز الثالث، وذلك على حساب مضيفه أودينيزي بهدفين سجلهما الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة 32 وجاكومو بونافنتورا في الوقت بدل الضائع، رافعًا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف يوفنتوس الرابع ونقطة أمام أتالانتا الذي حقق بدوره اليوم فوزه الثالث على حساب ضيفه كالياري بالنتيجة ذاتها سجلهما النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 33 والكرواتي ماريو باشاليتش في الدقيقة 76.

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