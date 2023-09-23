أنشيلوتي يؤجل حسم مشاركة فينيسيوس مع ريال مدريد في مواجهة أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة «الدريبي» أمام أتلتيكو مدريد غدًا الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

مشاركة فينيسيوس غير مؤكدة

وقال أنشيلوتي إنه لا توجد خطورة في إدراج فينيسيوس في قائمة ريال مدريد لمباراة الغد، إلا أنه استدرك قائلًا إنه سيقوم غدًا بإجراء تقييم نهائي ليقرر ما إذا كان فينيسيوس سيلعب لبضع دقائق أم سيتعين عليه الانتظار إلى المباراة المقبلة حتى يعود للملاعب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: «لا توجد مخاطرة في الدفع به. لقد تدرب فينيسيوس مع زملائه في ريال مدريد أمس واليوم دون أي مشكلات، لكننا لن نجازف بالدفع به غدًا».

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وأضاف: «سنتحدث غدًا بهدوء. الأهم هو أنه تعافى. بالتأكيد يحتاج إلى استعادة لياقته البدنية بعد غيابه شهرًا عن الملاعب. إنها أمور سنقيمها غدًا».

وأوضح: «بدأ التدرب أمس مع الفريق وحالته جيدة. تجاوز الإصابة وتدرب اليوم بشكل جيد للغاية وسوف يكون في القائمة. سوف أقرر الدور الذي سيقوم به في المباراة».