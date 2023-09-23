فيرستابن ينطلق من المركز الأول في جائزة اليابان الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في جائزة اليابان الكبرى لسباقات «فورمولا 1»، الأحد، بعد تصدره التجارب الرسمية على حلبة سوزوكا، السبت.

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تقدّم بطل العالم في آخر سنتين والمهيمن على الموسم الجاري مع فريقه ريد بول، الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس سائقي فريق ماكلارين. وهذه المرة التاسعة هذا الموسم ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول، حسب «فرانس برس».

ويتقدّم الهولندي على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس بفارق 151 نقطة في ترتيب السائقين، لكن لن يكون بمقدوره حسم اللقب الثالث رسميًا، الأحد. بحال تحقيق نتيجة مواتية، سيشرع الباب أمام تتويجه في جائزة قطر في أكتوبر المقبل.