كريستيانو يحرج فيرمينو ومحرز ومندي في ليلة إلهاب الرياض برقصة «العرضة»

القاهرة - بوابة الوسط

لم يتوقف البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تأدية رقصة العرضة السعودية، بعد قيادته النصر لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي 4-3 في مباراة حبست الأنفاس في الرياض.

والتحق الفرنسي نغولو كانتي بركب النجوم اللامعين في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد قيادته «نمور» جدة إلى استعادة الصدارة من الهلال المتعثر أمام ضمك، حسب «فرانس برس».

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«البشت» على كتفيه والسيف بيده والثوب يغطي جسمه، إنه «الدون» كريستيانو رونالدو الذي أدى رقص العرضة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

كريستيانو يحرج فيرمينو ومحرز ومندي

وأشعل كريستيانو رفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، ملعب الأوّل بارك أمام 24 ألف متفرّج؛ حيث وقعا على هدفين قادا من خلالهما النصر إلى حسم المواجهة أمام زملاء البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوار مندي، الذي استقبلت شباكه رباعية جديدة ضاعفت الشكوك حيال مستواه.

وقد كان لرونالدو (38 عامًا) مفتاح المباراة، عندما منح التقدم للنصر باكرًا جدًا، ولاقاه تاليسكا معانقًا الشباك مرتين، قبل أن يختتم أفضل لاعب في العالم 5 مرات الرباعية، محتفلًا برقص العرضة.