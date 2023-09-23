فريق العالم يتقدم برباعية على أوروبا في اليوم الأول لكأس ليفر للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم فريق العالم بنتيجة ساحقة (4-0) على فريق أوروبا في اليوم الأول من كأس ليفر في كرة المضرب، الجمعة في فانكوفر الكندية، حيث تغلب الأميركي بن شيلتون على الفرنسي الشاب أرتور فيس 7-6 (7-4) و6-1.

وأيضا تخطى الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الإسباني أليخادرو دافديوفيتش فوكينا 6-3 و7-5، والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم فاز على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-4 في مباراة شهدت توتراً بين اللاعبين، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفي الزوجي، فاز الأميركيان تومي بول وفرانسيس تيافو على الفرنسي غايل مونفيس والروسي أندري روبليف 6-3 و4-6 و10-6، ليحصد فريق العالم بقيادة النجم السابق جون ماكنرو تقدماً صريحاً.

وقال شيلتون الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز: «أردت فرض الإيقاع من خلال طاقتي من أجل فريق العالم اليوم».

استكمال مباريات كأس ليفر في التنس.. السبت

وتستكمل مباريات اليوم الثاني، السبت، حيث يلعب الأميركي تايلور فريتز مع روبليف، بول مع النرويجي كاسبر رود، تيافو مع البولندي هوبرت هوركاتش. وفي الزوجي، سيواجه ألياسيم وشيلتون هوركاتش ومونفيس، بينما تقام الأحد أربع مباريات أخرى.

يحرز اللقب أول فريق يبلغ حاجز النقاط الـ13

يمنح الفوز في اليوم الأول نقطة، ونقطتين في الثاني، وثلاث نقاط في الثالث. ويحرز اللقب أول فريق يبلغ حاجز النقاط الـ13. وتحمل الكأس اسم لاعب كرة المضرب الأسترالي السابق رود ليفر، الذي أحرز 200 لقب في دورات كرة المضرب في فردي الرجال (رقم قياسي)، منها 11 لقبا في بطولات الغراند سلام، بالإضافة إلى خمسة ألقاب في كأس ديفيس مع منتخب بلاده.