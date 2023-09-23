بوكيتينو يدافع عن الجهاز الطبي في تشيلسي بعد تحول النادي لمستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

دافع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي عن جهازه الطبي في فريق غرب لندن، قائلا «ليس مسؤولاً عن اصابات اللاعبين التي عكّرت بداية المشوار مع الفريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وامتلك بوكيتينو 15 لاعباً جاهزاً فقط نهاية الأسبوع الماضي، خلال التعادل المخيب على أرض بورنموث، ورغم إنفاقه نحو 1.2 مليار دولار على جذب اللاعبين الجدد بعد استحواذ النادي من كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي في 2021، يعاني الفريق الأزرق من نقص كبير، حسب «فرانس برس».

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غاب عن تشيلسي 12 لاعباً ضد بورنموث، ما أجبر بوكيتينو على استدعاء ثلاثة لاعبين دون 19 عاماً لم يشاركوا مع الفريق الأول سابقاً.

الفرنسيان كريستوفر وفوفانا ضمن المصابين

ومن شاغلي عيادة الفريق، الفرنسيان كريستوفر نكونكو وويسلي فوفانا، ريس جيمس، البلجيكي روميو لافيا، كارني تشوكووإيميكا، تريفوه تشالوباه والإكوادوري مويسي كايسيدو القادم بصفقة خيالية.

مركز متراجع للنادي اللندني في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الرابع عشر مع فوز يتيم في خمس مباريات، قبل مواجهة الأحد ضد أستون فيلا، لكن بوكيتينو لا يحمّل المسؤولية للجهاز الطبي قائلا «قبل قدومنا إلى هنا، قمنا بكل شيء لتكوين صورة واضحة عن الإصابات الكثيفة الموسم الماضي، لتحليل المخاطر».