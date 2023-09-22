إصابة بيلينغهام تثير القلق في ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط

غاب الإنجليزي جود بيلينغهام عن تدريب فريقه ريال مدريد، اليوم الجمعة، قبل يومين من مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب مشكلات في المعدة.

بيلينغهام ينضم لقائمة مصابي «الملكي»

ومثّل غياب بيلينغهام، الذي سجل ستة أهداف في ست مباريات خاضها بقميص ريال مدريد حتى الآن، الخبر المقلق في تدريب اليوم، ولا سيما بعد تأكيد تعرض داني كاربخال لإصابة عضلية خفيفة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

بذلك، ينضم بيلينغهام لقائمة المصابين الذين لن يكونوا ضمن حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة «ديربي مدريد»، إلى جانب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إدير ميليتاو، الغائبين بسبب إصابة طويلة.

في الوقت نفسه، لم يتضح بعد ما إذا كان مدرب ريال مدريد سيتمكن من الاعتماد على التركي أردا غولير والبرازيلي فينيسيوس جونيور، اللذين شاركا في الجزء الأول من التدريب اليوم، وسيتعين عليه اتخاذ قرار بشأنهما غداً السبت. لكن تبدو فرصهما في اللحاق بـ«ديربي مدريد» ضئيلة.

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ويأمل أنشيلوتي أن يتمكن بيلينغهام من التعافي سريعاً، بعدما أفاد الفريق الطبي بأنه يعاني مشكلات في المعدة استدعت إراحته اليوم.

ولكن إذا شعر بتحسن غداً السبت، سيمكنه التدرب بشكل طبيعي، ومن ثم اللعب يوم الأحد على ملعب «سيفيتاس متروبوليتانو».