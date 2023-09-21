السويحلي يبدأ معسكره التدريبي الخارجي في تركيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

بدأ فريق السويحلي معسكره التدريبي الخارجي في تركيا استـعدادًا لخوض مسابقة الـدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد الذي لم يعلن بعد عن موعد انطلاقه.

اجتماع فني لفريق السويحلي

وعقد الجهاز الفني لفريق السويحلي اليوم الخميس، اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين تناول شرح تفاصيل المعسكر، كما قام باستعراض برنامج المعسكر، مطالبًا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم طيلة أيام المعسكر حتى تتحقق أقصى استفادة ممكنة.

ومن المقرر أن يركز الجهاز الفني لفريق السويحلي على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بشكل تدريجي، كما سيتم العمل على الجوانب الخططية والتكتيكية ونقل فكر الجهاز الفني إلى اللاعبين، مع التركيز على تحقيق الانسجام بين عناصر الفريق.

ويسعى الجهاز الفني لفريق السويحلي إلى الترتيب لبعض المباريات الودية خلال فترة المعسكر مع فرق تركية، للتأكد من استيعاب اللاعبين للوحدات التدريبية التي تلقوها خلال المعسكر.

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وفي إطار استعداده للموسم الجديد من الدوري الليبي الممتاز، أبرم نادي السويحلي عددًا من الصفقات الجيدة لدعم وتعزيز فريق الكرة، وقد شملت الصفقات الجديدة لاعبين محليين وأجانب، من بينهم الإيفواري فوسيني كوليبالي وهيثم العويني لاعب فريق الأهلي طرابلس الموسم الماضي.